新銳漫畫家雷現職為繪畫創作者，於台藝大電影系畢業後，赴英國愛丁堡留學，修讀插畫系研究所。(文化部提供)

去年曾入圍金漫獎年度漫畫獎的新銳漫畫家「雷」，將代表台灣，今年11月至明年2月赴法國布洛瓦漫畫之家駐村創作3個月。布洛瓦漫畫節規模僅次於安古蘭、聖馬羅，為法國第三大漫畫節，本次駐村期間，雷也將有機會參與布洛瓦漫畫節及安古蘭國際漫畫節。

雷獲選的駐村計畫主題為「我們並非其中的智慧長者」，以5篇短篇漫畫集結而成。雷表示，若將地球發展歷史想像為24小時，人類僅是最後一分鐘才出現，假設坐在海灘上，身旁的樹木、海底的珊瑚礁，年齡都比人類大上許多，所知道的事情也可能比人類多上許多。儘管現今世界看似是人類主導，希望以不同漫畫情節，隱喻與環境共生的重要性。

雷現職為繪畫創作者，於台藝大電影系畢業後，赴英國愛丁堡留學，修讀插畫系研究所。曾獲由文策院《CCC創作集》與台灣漫畫基地合辦的第一屆原創漫畫暨劇本創作競賽讀者票選獎。首部漫畫作品《此岸．彼岸》即入圍金漫獎年度漫畫獎。現除參與平面設計，也於雜誌及網路漫畫平臺發表作品，包含《石之心》、《島與水》等。

雷表示，漫畫與電影一樣，都是說故事的媒介。大學修讀電影系所培養的敘事、分鏡技巧，也是繪製漫畫的養分。自己與繪畫的緣分頗為曲折，小學、高中就讀美術班，邊看電視邊畫畫是常見的童年時光，自高中開始，就會繪製一些簡單的漫畫，但從沒想過真正會成為一位漫畫家，如今能以漫畫家身分赴布洛瓦駐村，也是新奇的體驗。

布洛瓦漫畫之家位於布洛瓦市中心、羅亞河旁，除當期展覽外，另有漫畫藏書、體驗教室及漫畫史料文獻等，不定期舉辦工作坊、作者簽繪見面會、展覽及漫畫節。文化部自2018年與法國布洛瓦bd BOUM漫畫之家合作「漫畫藝術家駐村計畫」，至今已選送何學儀、陳筱涵等2位漫畫家前往駐村，讓台灣漫畫家能與來自世界各地、不同文化背景的駐村漫畫家交流激盪。

(中時 )