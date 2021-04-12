台股上萬七，一路過關斬將，更在去年創下22.8%的驚人漲幅，但股市這麼熱，還是有投資人賠錢，就連Youtuber的知識網紅也慘賠40萬元， 為何「知識型網紅」也會被股市收割呢？去年下半年開始，台股自8523點一路漲漲到7月28日在13031點，然後休息整理大約3個月時間，再從去年11月開始，連續5個月創下歷史新高，亮眼表現當然吸引股市新鮮人、年輕人躍躍欲試。

有名網紅指出，自己家人聽信PPT上言論，所有資金加上貸款的兩三百萬投入股市，沒想到就此被套牢，全家籠罩在欠債陰影，令他頭痛不已。這是為什麼，明明大盤指數已經17000點了，為什麼會套牢慘賠呢？因為，沒有尊重交易之道，大家要如何避免在股市被割韭菜的命運。

首先，當你決定進入股市，立即碰到的問題就是，應該買進哪支股票？答案很簡單，挑選價格表現最強勁的股票，最佳選擇是首先衝出起跑線，創新高股價而提供適當買點者，這個時候，表現最強勁者，往往是最佳選擇。讓市場力量告訴我們應該把資金擺在哪裡，不要相信個人看法，因為個人看法不足以取代市場智慧。歸根究底，「看法」畢竟不能跟「市場判決」相提並論。

筆者認為我們並沒有創造趨勢，我們只不過是找出它們，並且運用它們罷了。身為股票交易者，投資人要賺錢必須同時結合科學與藝術，科學研究提供的是機械性的訊號，如技術分析。而當我們篩選超級強勢候選股時，引用的濾網準則，是採股票純技術性行為的篩選準則，目的是要順著既有的主要趨勢方向進行交易。筆者強烈認為一家公司基本面不論有多傑出，如台積電、祥碩，只要有某種技術面條件不能滿足的話，就沒有資格作為買進的候選股。為什麼呢？

牛頓第一運動定律告訴我們，物體動者恆動。運動中的物體，具有慣性。其實，股票市場也存在類似性質：發展中的趨勢會繼續發展，除非被外力所改變，趨勢是你的朋友，投資人隨時要知道股票當時所處的階段。

超級強勢股生命循環會有四個階段，第一階段~忽略階段：整理。第二階段~上升階段：承接。第三階段~做頭階段：出貨。第四階段~下降階段：投降。股價會從休眠狀態攀升到峰位，然後再跌下去，如剛剛舉例的台積電最高679元，祥碩2140元開始下跌。

每一個階段的驅動力量來自何處？動力幾乎都跟盈餘有關，一開始會呈現出溫吞的表現，然後「意外」向上，接著「加速」成長，再來「減速」發展，最後就是令人「失望」的下跌，而筆者發現這些基本變動會「驅使」大型法人機構進場與出場，而形成「上升」與「下降」階段的演變，都清楚對應著突兀的大成交量，和股價的價格行為。

投資人要如何贏呢？現在就一個口訣「越神秘漲越兇」，還有，建立宏觀視野，抱最大希望，做最壞打算；先研究，再投資；學習你不知道的知識。

筆者舉一檔生技、兩檔電子股為例。生技股裡有一檔深居在興櫃市場，叫北極星，短短3個月從17元漲到79.9元漲了370%。一檔高價股采鈺，台積電的子公司，4月9日台股跌百點、祥碩一開盤跌停、世芯一開盤也跌停，采鈺卻漲了17%，AES-KY鎖住漲停。這是為何呢？因為沒人知道的漲越兇，大家知道的必不會漲，因為「籌碼」，股票要漲有三個要件，景氣+資金+籌碼。

台灣GDP上看5%，市場資金因政府打房把趕往股市，造成內資軋外資的盤，一路過關斬將上了萬七，離筆者去年11月大膽說的2萬1千點又近一點了，所以還會漲，外資終須回頭認錯，買去年加今年賣超的一半就好，也就是說有潛在買盤4000億元，這樣看來，拚搏的就是個股的籌碼，所以九暘也是漲在神秘，只是你不知道而已。

（本文作者為金玉峰投顧總經理周銘聰）

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(中時新聞網)