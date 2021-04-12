疫苗不缺了！施打AZ要不要 民調9成不敢打

指揮中心日前公布，AZ疫苗最快在4月底能開放給有商務出國、或留學計畫的民眾自費接種，可望釋出5000至1萬劑。目前詳細的施行辦法還在研擬中，最快可能在周三就會宣布。近來接種AZ疫苗後產生不良反應事件頻傳，歐洲多國都也限定55或60歲以上接種，而英國更是建議30歲以下的民眾施打其他廠牌疫苗，台灣在這時選擇持續接種AZ疫苗，會不會影響民眾的施打意願，《中時新聞網》實際走訪街頭聆聽民眾的看法。
對於最快在4月底能夠自費施打AZ疫苗，有9成的民眾都表示不敢接種，因為怕會有副作用。有位從事生物科技相關產業的民眾就直接表示不打，因為知道它的傷害性。還有位本身是醫護的民眾也提到，現在還不知道會不會有其它疫苗出現，覺得可以再等一下。不過也有人樂觀認為，既然開放給一般民眾施打，應該就是有一些實驗的可靠性了。
12日針對AZ疫苗擴大施打對象到第三類，侯友宜、盧秀燕、鄭文燦等10位縣市首長也帶頭接種。對於看到縣市首長帶頭接種，民眾會不會增加施打的意願，大部分的人對此還是持保留態度，認為需要再觀察看看。
歐盟藥品管理局（EMA）7日證實，血栓確實為AZ疫苗的副作用。指揮中心也根據AZ疫苗接種者的健康回報資料，發現注射部位疼痛和疲倦是最常見的不良反應，更有7.8%的人，施打的第1天就因身體不舒服無法工作。若以全台灣2千3百萬人計算，恐怕將會有179萬人在施打首日無法上班。
(個人言論/不代表本台立場)
(中時新聞網)
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