疫苗不缺了！施打AZ要不要 民調9成不敢打

指揮中心日前公布，AZ疫苗最快在4月底能開放給有商務出國、或留學計畫的民眾自費接種，可望釋出5000至1萬劑。目前詳細的施行辦法還在研擬中，最快可能在周三就會宣布。近來接種AZ疫苗後產生不良反應事件頻傳，歐洲多國都也限定55或60歲以上接種，而英國更是建議30歲以下的民眾施打其他廠牌疫苗，台灣在這時選擇持續接種AZ疫苗，會不會影響民眾的施打意願，《中時新聞網》實際走訪街頭聆聽民眾的看法。

對於最快在4月底能夠自費施打AZ疫苗，有9成的民眾都表示不敢接種，因為怕會有副作用。有位從事生物科技相關產業的民眾就直接表示不打，因為知道它的傷害性。還有位本身是醫護的民眾也提到，現在還不知道會不會有其它疫苗出現，覺得可以再等一下。不過也有人樂觀認為，既然開放給一般民眾施打，應該就是有一些實驗的可靠性了。

莊人祥透露最快周三宣布自費施打AZ疫苗的辦法。(圖/報系資料照)

12日針對AZ疫苗擴大施打對象到第三類，侯友宜、盧秀燕、鄭文燦等10位縣市首長也帶頭接種。對於看到縣市首長帶頭接種，民眾會不會增加施打的意願，大部分的人對此還是持保留態度，認為需要再觀察看看。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥及醫療應變組副組長羅一鈞現身部立桃園醫院接種疫苗。(圖/報系資料照)

歐盟藥品管理局（EMA）7日證實，血栓確實為AZ疫苗的副作用。指揮中心也根據AZ疫苗接種者的健康回報資料，發現注射部位疼痛和疲倦是最常見的不良反應，更有7.8%的人，施打的第1天就因身體不舒服無法工作。若以全台灣2千3百萬人計算，恐怕將會有179萬人在施打首日無法上班。

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(中時新聞網)