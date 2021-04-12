台灣大（3045）12日公佈3月自結合併營收117.3億元，營業利益12.2億元，稅後淨利為12.0億元，稅後EPS為0.43元。自結第一季合併營收353.1億元，營業利益36.4億元，稅後淨利為28.3億元，稅後EPS為1.01元。
台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，3月台灣大旗下電商、5G兩大成長引擎同時點火，使得合併營收年增12％，推升第一季合併營收年增達11％。電商方面，儘管去年同期因疫情爆發，促使網購交易額上升，墊高基期，今年3月電子商務營收年成長仍達19％。
5G方面，中高階5G手機、5G好速成雙、5G mo幣多等產品熱銷帶動下，用戶升轉5G動能持續，累積5G用戶正式突破60萬，帶動行動服務營收、銷貨收入同步年增。兩大成長引擎推動下，合併EBITDA年增亦於本月轉正，為15個月來首次，整體營運呈現穩步回溫趨勢。
(工商 )
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