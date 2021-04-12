中共官場再有高官病逝。多維新聞引述消息人士透露，上海前市長楊雄因心臟病發，經醫治無效，於12日凌晨24時20分在上海華山醫院病逝，終年68歲。

據稱，楊雄的告別式將於4月16日在上海龍華殯儀館舉行。

楊雄生於1953年11月，祖籍浙江，其職場生涯都在上海。他在1985年進入上海市政府工作，2001年任上海市政府副秘書長，2003年任上海副市長，2008年任上海常務副市長，2013年任上海市長。楊雄在任上海市長一職時，曾與現任中共政治局常委的韓正搭班。

香港星島日報報導，楊雄因長期在上海財經系統工作，曾任市計委副主任、上海聯和投資有限公司總經理，與大陸前國家主席江澤民長子江綿恆關係密切，而江綿恆曾任上海聯和董事長。

楊雄於2017年辭去上海市長一職，同年任第十二屆中國人大財經委員會副主任委員。另值得注意的是，他卸任上海市長後，還擔任兩岸企業家峰會中小企業合作及青年創業推進小組的陸方召集人。

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