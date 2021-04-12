陽明（2609）12日傍晚公布3月營收210.07億元，年增90.36％，月增0.85％，首季營收622.82億元，年增79.79％，季增35.31％，創歷史新高。法人分析，在已獲利基礎下，陽明今年首季較去年第四季增加的162.52億營收，保守估計以七折計，約較上一季增加113.76億元獲利，去年第四季賺101.26億元，估今年首季約賺215.02億元，EPS約6.79元。

法人分析，在已獲利情況下，增加的營收幾乎等同增加的獲利，扣除季內增高的油料支出與因碼頭壅塞增加的調度費等，以七折到八折計算，大約就是增加的獲利。

陽明12日雖恢復信用交易，可以融資融券，但因公司上周連續連續5個營業日漲跌幅與成交量等達到證券交易所「公布注意交易資訊」標準，被限制本月9日至22日每20分鐘撮合一次，雖遭限制，且須以現金交易，今日股價還是漲了7.84％，收盤價46.10元。

(工商 )