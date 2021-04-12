基隆4樓安親班火警 師生疏散消防緊急搶救(陳彩玲攝)

基隆市中正區正義路2巷傍晚發生火警，據了解，是一間私立安親班，老師立即疏散30名學生、15位民眾，所幸無人受傷。

附近住戶表示，傍晚在家時，突然聽到一聲巨大爆炸聲，外出查看，發現住宅4樓濃煙竄出，其他民眾透露，該處是一間安親班，老師已在第一時間陸續疏散學生，但不願說明事發狀況，目前警方正在調查釐清。

基隆市政府教育處表示，這間補習班是合法立案，去年消防安檢也符合規定，下午約有數十名學生在上課，由於事發當時正陸續下課，因火勢不斷蔓延，教室老師無法進入查看，立即帶學生撤離，所幸無人受傷。一名安親班小朋友表示，當時聽到爆炸聲，相當害怕，只知道老師立即帶大家離開教室。

消防局接獲通報後，出動5個消防分隊，由第一大隊副大隊長蘇元鏞指揮搶救，共計15車35人。未料，在救援過程中，有一名消防員不慎遭高溫濃煙灼傷，手上起水泡無大礙，拒絕送醫。

(中時新聞網)