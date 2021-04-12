2021第27屆全國高中生文藝營於9日至11日在惠蓀林場舉行，吸引全台約125位高中生熱情參與，主辦明道中學表示，今年以「這些人那些事」為主題，強化故事力及多元表達能力，並邀請享譽國際的蔡明亮導演、社會評論家曾柏文老師、小說家許榮哲及廣告導演盧建彰等擔任指導講師，讓青少年學會用影像說自己人生的故事。

三天兩夜的營隊活動中，學生們從閱讀累積近40年的「全球華文學生文學獎」的得獎作品起，再轉換成影像的方式，進行小組短片創作，一連串的創作過程，就如同蔡明亮導演的演講主題「電影，從呼吸開始」，讓學員們從觀察自己的生活出發；並透過曾柏文老師的「社群脆裂的時代，以文本搭橋」、許榮哲老師的「小說課：折磨讀者的秘密」、盧建彰導演的「創意是最大的是愛」等，一步一步地推敲創作。

創作過程中，有同學觀察現在人人都用手機、耳機等來隔絕世界、準備國中會考的日子、從人群中的孤獨到蛻變的過程，都是從日常生活中來發想，短短幾天中，不少嘗試性的作品因而產生，也在他們心中種下了種子。

本次文藝營的執行長、明道中學副校長林雯琪表示，文藝營堅持舉辦多年，以是全國高中生每年最期待的營隊活動之一，今年看到從離島來參加的同學，可見其影響力。文藝營活動皆以生命故事的方式，真實呈現每一場分享，每年都規劃以不同的議題與文學生活結合，今年主題規劃亦具備培養新課綱的「符號運用與溝通表達」及「科技資訊與媒體素養」等核心素養能力，更期待這顆種未來發芽成長。

(中時 )