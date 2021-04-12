小確幸來了！財政部今日公告修正統一發票給獎辦法，一口氣大調雲端發票專屬獎開獎最高組數以及新增雲端發票專屬獎800元獎項，鼓勵民眾未來多多領取雲端發票。
財政部為了鼓勵民眾領雲端發票，修正統一發票給獎辦法，大增雲端發票專屬百萬獎、千元獎及百元獎最高組數，以及增訂雲端發票百元獎多800元及其組數。
現行雲端發票的百萬元獎，最高組數是30組，未來最高組數將一口氣調高到1000組；其次千元獎部分，現在獎金是2000元，最高組數是16000組，未來最高組數也調高到10萬組。
至於百元獎的部分，現行只有500元，未來將增開800元獎項，且組數從10萬組到60萬組，調高到各是10萬組到500萬組。
而修正的給獎辦法預計7月26日正式實施，財政部官員說，民眾可以期待，最快今年7、8月期的統一發票雲端專屬獎金將多了800元獎項可以對獎、兌獎。
(中時 )
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