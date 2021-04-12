台北股市今(12日)收盤小漲5.6點，收在16859.7點，不過，面板股的友達、彩晶股價都亮燈漲停，持有者何時應獲利了結？沒進場的還能追嗎？分析師表示，面板族群有相當紮實的基本面支撐，股價才會一直漲不停，且產業榮景可以看得比較長遠。

面板供不應求，價格上漲，激勵面板雙虎的友達股價登上漲停板27.05元，來到近10年新高，而群創則是差0.1元就亮燈漲停，終場收在27元，成交量高達62萬張，另一檔面板股彩晶今日則是早早鎖住漲停價18.85元。

啟發投顧副總經理李永年表示，面板產業的基本面榮景可以看得比較長遠，之前因為產能供不應求，股價一蹶不振，去年南韓產量大減，甚至一度揚言退出LCD市場，讓面板價格漸漸上揚，而過去大陸廠大量生產以及低價競爭的手段，讓台廠備受衝擊，現在也開始控制產能，加上疫情造成市場需求增加，在市場逐漸擴大但產能沒有相對增加，是面板價格上漲的最主要原因，尤其產能要增加也不是一天兩天說增加就增加的事，因而認為面板價格上漲的基本面行情是可以走得比較長遠的原因。

李永年指出，彩晶的營收表現其實是最精彩的，去年在雙虎還在掙扎時，彩晶去(2020)年第3季就已經轉虧為盈，全年EPS有1.25元，不只去年好，今年依然持續在成長，3月營收年增132%，第1季營收年增130%，唯一令人不開心的就是配息只有0.5元，股息殖利率才2.6%。從技術面來看，彩晶股價看起來似乎有些委屈，但已接近20元的整數關卡，一般來說，股價可能會震一下，只要量能不失控，還是可以繼續觀察注意，彩晶雖然連續兩個交易日大漲，但成交量並沒有放得非常大，表示籌碼還算穩定。

至於友達近期股價走勢一度被群創追上，主要是去年第4季EPS不如市場預期，為0.89元，低於群創的1.05元，李永年表示，要注意未來發展，而群創今天雖然沒有來到漲停價位，但也僅差0.1元，成交量也沒有失控，投信3月以來買超13萬張，從技術面來看，短線可能會震盪，但未來應仍有空間可以期待。

(中時新聞網)