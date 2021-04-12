印度新聞報導，最近冠狀病毒疫情處在失控狀態，每天感染人數一直創新高，已超過巴西，成為世界第二大受災國家，僅次美國。

美聯社報導，根據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據，在過去24小時內，印度的新增病例有16萬8912人，使印度的總患病人數達到1350萬，而巴西則為1340萬人。

另外，印度在過去24小時內，病逝人數904人，累積的新冠疫情不治總數達到17萬179人，是僅次於美國、巴西和墨西哥的第4高死亡人數。

印度過去7天，平均每天的新患者都超過13萬，使得全國各地的醫療機構都不堪重負，專家們相當擔心，最壞的情況恐怕還沒來。

疫情最嚴重的地方，在「印度金融之都」孟買所在的馬哈拉施特拉邦(Maharashtra)，在過去兩星期，此邦的的新感染病例，佔了全印度的接近一半。

(中時新聞網)