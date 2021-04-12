資深媒體人趙少康近日針對蔡政府施政多有評論，他今天再度針對台中空汙、非核家園等議題表示，蔡政府整天高喊「非核家園」，綠能要達20%，但現在僅有5%，還僅剩3年任期，他認為，「蔡政府就是喊了又做不到，只會一味欺壓台中人、作梗圖洗腦人民，這樣的執政模式和愚人何異？」。

趙少康今在臉書PO文表示，他日前希望台中市長盧秀燕能夠率眾包圍中火、阻斷燃煤進場，以此捍衛台中空氣品質與市民權益，沒想到卻被能源局以謬論駁斥，只能說民進黨「時空背景不同之術」又來了。

趙少康提到，他在1992年擔任環保署長、中火也確實在該年商轉，但是 「PM2.5檢測是在2012年才啟動！」，也就是他擔任環保署長的20年後，蔡政府如今拿1992年的標準跟現今的標準相比較，難道是蔡政府的環保標準還停留在1992年？

他指出，環保議題經常講的是「BCAT」- Best Current Available Technology，也就是「當前可用最好的技術」，我一直以來都 只有一個標準，就是台電要按照法規、按照規定，最重要的是要跟上時代。丹麥宣布「要在2023年達成零煤發電」，歐盟也宣布「要在2030年達成零煤發電」，跟上國際能源潮流，確保環境品質的訴求，究竟何錯之有？

趙少康認為，蔡政府整天高喊非核家園，目標定在「天然氣50％、綠能20%、燃煤30％」，現在任期只剩3年，綠能也才達成5%，就想請問剩下15%蔡英文政府打算如何完成？如果綠能做得到，當然就不會有核四議題。

但問題就是出在蔡政府綠能都做不到，整天還在高喊非核家園、卻又一面挖藻礁、燒燃煤。難怪台北市長柯文哲會說這個議題是「愚人的問題，智者無法回答」。整天高喊不要核能，卻又做不到綠能，能源問題都解決不了，只會一味欺壓台中人、作梗圖洗腦人民，這樣的執政模式和愚人何異？

資深媒體人趙少康。(圖/本報資料照)

趙少康坦言，他父母都住在台中，也都因為肺腺癌過世，這對他而言就是台中空污的一項警訊，也是他生平之痛，我們只是想守住台中人生存的權利，卻要被國家機關打壓、駁斥，甚至如今還要台中配合中央，根本是在燃燒台中人的肺，這對人民而言公平嗎？環保署就繼續護航、經濟部繼續顢頇，能源議題解決不了、空氣污染解決不了，只會成天大內宣、批鬥異己，如何符合人民期待？

前幾天我寫了一篇文章，希望台中市長盧秀燕能夠率眾包圍中火、阻斷燃煤進場，以此捍衛台中空氣品質與市民權益，沒想到卻被能源局以謬論駁斥，只能說民進黨「時空背景不同之術」又來了！ 我在1992年擔任環保署長、中火也確實在該年商轉，但是... 由趙少康發佈於 2021年4月12日 星期一

(中時新聞網)