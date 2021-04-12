美國總統拜登公布兩兆美元的基礎建設革新及升級計畫，包含公共交通、家庭生活改善措施、非國防研究與開發計畫以及改善老護理等；統一證券金融商品部認為，此二戰以來最大規模的投資也象徵美國復甦之路已展開，統一兩檔MSCI美國ETN涵蓋環境設備、醫療、科技、餐飲、電信等各領域基建受惠股，參與美國復甦免選股。

MSCI美國低波動指數（MSCI USA Minimum Volatility Index）前五大類股為資訊科技（23.53％）、健康醫療（18.82％）、消費必需品（11.04％）、通訊服務（9.24％）以及金融（8.95％），美國11個產業全數涵蓋。

指數前十大成分股包括近期因疫苗利多股價創高的嬌生（JOHNSON ＆ JOHNSON）、連巴菲特都青睞的美國最大的國營企業之一廢棄物管理公司（WASTE MANAGEMENT）、將於今年投資10億美元發展電池儲能計劃的美國新紀元能源（NEXTERA ENERGY）公司，以及美國第二大無線網絡營運商T-Mobile等，是各領域領頭羊，並可望率先受惠拜登全面大基建的利多。

另外，以美國尖端資訊科技股為標的的MSCI美國資訊科技報酬指數ETN，其指數前十大成分股蘋果（APPLE）、微軟（MICROSOFT CORP）、NVIDIA等即佔比6成，皆為5G、高速運算、電動車等大趨勢先鋒股。

統一投顧表示，隨疫苗持續施打、紓困法案與2.3兆美元基建計畫，美國景氣復甦確立；IMF表示美、中兩國是全球經濟復甦的領頭羊，預估美國今年成長率調高至6.4％，有利全球股市持續呈現多頭氛圍；相關以美股為標的之商品，可成為存美股的選項之一。

(工商 )