創新板申請上市第一棒，仁新醫藥（6696）12日向證券交易所送件申請股票上市，為「台灣創新板」首家申請公司，其屬新藥研發公司，是以第二類標準-市值不低於30億元，需證明有足供上市掛牌後12個月營運資金達125％及核心產品需通過第一階段臨床試驗等規模提出申請。

證交所今年3月31日才公布，自「台灣創新板」法規公告實施日起受理國內、外創新事業申請上市，鎖定擁有關鍵核心技術，以及創新能力或創新經營模式的公司為掛牌對象，考量創新事業設立初期資本額不高，甚或仍處於尚無營收的階段，故創新板上市標準訂定以「市值」為核心，並輔以營收或營運資金的要求。

4月才過半個月不到，12日就有仁新醫藥送件申請股票上市，為創新板首家申請公司，仁新醫藥公司負責人為林雨新，公司實收資本額6.886億元，主要產品為新藥研究開發，109年稅前純損1.75億元，每股稅後虧損2.44元。

(工商 )