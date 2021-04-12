EVA、PVC、ABS強彈助威，台聚集團3月營收大進擊；台達化（1309）單月業績18.46億元，年成長78.53％；台聚（1304）、華夏（1305）3月營收62.1億元、62.1億元，年增49.47％、42.5％；至於亞聚（1308）3月營收6.8億元，年增35.95％。

影響所及，在首季營收逐步攀高、單季獲利衝高豐收看俏，12日股價連袂強勢攀揚表態厲；台聚、台達化直奔28.75元、48.6元漲停價位；亞聚、華夏也勁揚逾6％、3％，齊創波段高點。

此外，國喬（1312）、台苯（1310）也因SM、ABS價量活絡拉抬下，業績豐收報喜。國喬3月營收18.35億元，年增65.68％；第一季營收52.35億元，年增45.08％。台苯3月營收6.77億元，年增61.39％；第一季營收21.38億元，年增25.88％。

台聚集團去年因EVA、ABS、PS、PVC行情復甦、躍進，搭配原料趨緩，利差動能活絡進補，全年獲利齊創近年高點。今年第一季在大陸就地過年及美德州冰風暴影響，PVC、PE、EVA、ABS、PS一路飆漲，單季營收齊步攀高。

其中，台達化因ABS、PS需求升溫、報價屢屢創高，第一季營收45.36億元，年增53.32％，表現最佳；其次為挾EVA利基優勢的台聚、亞聚第一季營收各161.96億元、18.53億元，年增42.62％、40.99％居次；至於華夏伴隨PVC供需趨緊支撐，第一季營收49.79億元，年增38.64％。

展望後市，4～5月EVA將進入中國大陸鞋材傳統旺季，一般發泡料需求穩定，太陽能級的光伏料及電線電纜料需求亦佳，且中國大陸新增120萬噸產能，預計延至下半年甚至明年第1季才會投產，使EVA價格維持高檔，台聚、亞聚營運持穩看俏。

此外，ABS、PS三月價格上漲到歷史高位後，一度因油價、復車或新產能投放等消息面，影響採購者的信心，報價拉回整理；惟近期在需求旺季熱度發揮下，ABS、PS報價聯袂止跌反彈，PVC4月也來到新高價位，台達化、華夏上半年營運審慎樂觀、正向推進可期。

(工商 )