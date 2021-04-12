亞洲週刊針對「觸及下降」說文解字，並以注音寫出「執政無能」嘲諷蔡政府。(圖 翻攝自亞洲週刊臉書)

最近不少人在討論臉書平台觸擊率下降，總統蔡英文臉書10日也發文指出「擔心觸及下降」，引起各界議論。《亞洲週刊》也在臉書上針對「觸及下降」4個字進行說文解字開酸蔡政府，並製作了一張哏圖，在「觸及下降」4個字上以注音符號標註「執政無能」。

《亞洲週刊》今(12日)在臉書上發文，針對「觸及下降」4個字說文解字，並解釋這4個字的意思，是形容某事物的接觸率、觸及程度之下降，還給出正常用法「台鐵事故接連發生，政府當局處理問題能力的觸及下降」。

同時，《亞洲週刊》還特別列出蔡總統對「觸及下降」的用法進行對照，並指出，中華民國總統蔡英文在臉書上呼籲網民Follow自己，對比各種天災人禍，顯然更憂心粉專的「觸及下降」情況。《亞洲周刊》還用這套說文解字的內容，製作了一張哏圖，並分別使用國字、注音符號，以及漢語拼音來表示「觸及下降」，但值得注意的是，在注音符號的部分，卻是寫成「執政無能(ㄓˊㄓㄥˋㄨˊㄋㄥˊ )」。

網友們也留言回應，「今日公祭，明日忘記！後天音樂祭，大後天觸及率」、「觸及率………… 無能成這副德性，都想直接給她觸身球了」、「該檢討小編的敘述口吻，這中間存在很大的年齡差距」、「視人民如草芥，望聲量如瑰寶」。不過，也有網友發現《亞洲週刊》PO出的哏圖中有錯誤，「我認為說文解字的注音應該改成（ㄓˊ ㄓㄥˋ ㄨˊ ㄋㄥˊ）」、「圖片我看還是錯的，可以來一張改完的，好分享嗎」。

有網友發現《亞洲週刊》臉書上的哏圖有誤。(圖 翻攝自亞洲週刊臉書)

(中時新聞網)