名人、KOL、彩妝老師及網友們一致好口碑的NARS明星暢銷底妝系列，精準貼合亞洲女性的需求，從妝前到定妝的自戀奇肌底妝4步驟單品，以及超輕盈、高遮瑕、無敵持久的底妝商品，包含底妝新品「小肌蛋」，都在母親節檔期期間都推出超優惠組合，讓鐵粉們一次買齊所有愛用品。

腮紅大王NARS指標產品炫色腮紅，一用過就回不去，趁著母親節檔期入手經典色，依場合天天變化你的好氣色。去年上市即熱銷斷貨的雲霧唇誘，極輕質地、極濃色彩，質感與性感並存的霧光質地，讓雲霧變成美妝關鍵字，今年3月推出眼唇頰皆能暈染的全新「雲霧腮紅」，母親節檔期推出性感雲霧組合，跟上彩妝大勢，一抹搞定。

熱銷到斷貨的雲霧唇誘在母親節推出優惠組合。（邱映慈攝）

剛入坑NARS的新粉絲最推薦的組合是「王牌底妝推薦組」，只要買任一氣墊粉餅搭配裸光蜜粉或蜜粉餅，就送迷你妝點甜心遮瑕蜜、迷你3D立體燦光修容餅，優惠價NT3,150。如果已經是NARS老粉，則是不能錯過「超持久亮顏氣墊補貨組」，買2個超持久亮顏氣墊粉蕊，就送迷你激情嫩唇膏、妝點甜心遮瑕蜜4色體驗卡，優惠價NT2,600。

王牌底妝推薦組。（圖／品牌提供）

天后底妝推薦組，特價NT3,200。（邱映慈攝）

還有老粉都知道超好用的遮瑕膏也推出優惠組「持久無瑕底妝組」，買2個妝點甜心遮瑕蜜或遮瑕霜，搭配裸光蜜粉或蜜粉餅，就送迷你妝點甜心遮瑕蜜、迷你眼影打底筆，優惠價NT3,600。4月熱騰騰新品「小肌蛋」這次母親節檔期也買得到優惠組，「瞬效水凝光氣墊組」含「小肌蛋」瞬效水凝光氣墊粉餅、妝點甜心遮瑕蜜、迷你絲絨迷霧唇筆、輕無畏妝前乳三效體驗卡，特價NT2,850，產品好用、包裝又美的小肌蛋，底妝控一定要試試看。

4月推出的新品「小肌蛋」瞬效水凝光氣墊粉餅，在這次母親節檔期也推出優惠組合「瞬效水凝光氣墊組」。（圖／品牌提供）

雲霧唇釉、雲霧腮紅一推出就造成熱議和搶購，今年母親節檔期也列入優惠組合，「性感雲霧唇頰組」一次買齊雲霧唇釉、雲霧腮紅，就送迷你絕色無畏眼線膠筆，優惠價NT2,150。如果是NARS老粉則不能錯過「炫色腮紅」，買2個炫色腮紅，直接把明星經典色「高潮腮紅」迷你版帶回家。

性感雲霧唇頰組。（邱映慈攝）

炫色腮紅精選組，買腮紅、腮紅刷就送迷你絲絨迷霧唇筆。（邱映慈攝）

NARS官網的優惠也是誠意滿滿，美容編輯一用立刻愛上的粉底新品「極霧柔光粉底露」也推出優惠組合，如果是喜歡完美無瑕底妝的人一定不能錯過這款粉底，「極霧柔光持妝組」含極霧柔光粉底露、裸光蜜粉餅、迷你絲絨迷霧唇筆，優惠價NT2,850；「完美極霧柔光組」含極霧柔光粉底露、裸光妝前乳、迷你妝點甜心遮瑕蜜，優惠價NT2,800，官網消費滿NT4,800還送迷你炫色腮紅ORGASM X、迷你絲絨迷霧唇筆，送好送滿真的太划算。

官網消費滿NT4,800送迷你炫色腮紅、迷你絲絨迷霧唇筆。（邱映慈攝）

▍活動

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★歡樂小活動參加方式：

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★獎品內容 ｜ NARS性感雲霧唇頰組*1組

★公佈時間 ｜ 2021/4/22

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)