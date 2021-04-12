原po拍下外送員給的驚喜飲料，讓她相當感動。(圖翻攝自爆廢1公社)

「謝謝在台中霧峰大里奔波的吳姓外送員」，一名女網友分享，昨(11日)晚她因為感冒身體不適，用外送訂了一碗粥，特地在訂單中備註，因為感冒所以餐點放在樓下的摩托車上即可，外送員得知後，傳訊向她表示，送了一杯飲料，希望她早日康復，這讓她又驚又喜，貼文發出後讓1萬多名網友看了也心暖，「怎麼可以碰到這麼暖的外送啊」。

女網友在臉書社團爆廢1公社上發文，說明昨晚她用外送訂了一碗粥，由於感冒緣故她在訂單上備註，將餐點放在1樓摩托車上即可，這樣就可避免接觸到外送員，而當外送員抵達時，傳訊告知，「我有一杯飲料沒有機會喝，請你喝，感冒才好的快」。

她坦言看到訊息當下有些錯愕，接著立刻回覆訊息，要他稍等，準備付飲料錢給對方，不過等她奔到門口，外送員早已離去，於是她拿起手機傳訊給對方，「請他留個聯絡資料下次換我請他，但傳送失敗，訊息關閉後也聯絡不上了…」於是發文感謝這名貼心外送員，「真的很不好意思，有機會換我請你喝飲料吧！」

暖心文發出後吸引1萬多名網友按讚，紛紛誇讚該名外送員，「怎麼可以碰到這麼暖的外送啊」、「好暖哦，就喜歡看這種正能量，好心人一生平安，祝樓主早日康復」，此外，也有網友分享類似經驗，「之前我扭傷腳拄拐杖拿餐，外送員每個都超好的，幫我拿餐到門口，看著我進家門，還幫我關門」、「我上次也遇到一位超暖心的外送人員，他抵達我們家樓下時，剛好外頭有打架糾紛，他怕我會害怕危險，說要幫我送到樓上來！」

(中時新聞網)