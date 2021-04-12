心儀IG女網友主動邀約，竟是前夫設局擄人強索11萬元。

26歲蕭姓男子將入監服刑為籌措跑路費用，盜用前妻IG帳號設局誘騙27歲劉姓男網友見面，蕭嫌再夥同2名友人將劉男擄往山區毆打，強索提款卡、信用卡，盜領及刷卡約11萬餘元，新北市板橋警分局獲報循線逮捕蕭嫌等3嫌，訊後依強盜、妨害自由、傷害等罪嫌移送地檢署偵辦。

警方調查，蕭嫌無業身上背著5條通緝，因即將入監服刑開始策畫逃亡，蕭嫌約2年多前，與當時年僅19歲的吳姓女子結婚，但岳父反對兩人婚姻，去年協議離婚。

據悉，吳女身高逾170公分、身材姣好，劉男約3年前透過IG與吳女認識，劉男更直接表達愛慕之意，劉男的行徑也影響蕭嫌不滿。

蕭嫌即將要入監服刑計畫逃亡，便盜用前妻的IG帳號假冒身分連絡劉男，要求劉男由彰化北上新北板橋見面，劉男1日凌晨1時許依約前往，蕭嫌夥同21歲林姓及26歲蔣姓友人改造手槍、木棍等，開車堵住劉男去路，假裝問路將他強擄至桃園虎頭山圍毆。

蕭嫌等人搶走劉男的提款卡、信用卡，盜領及刷卡約11萬餘元得逞，最後才將劉男載回板橋丟包。劉男心有不甘隔天前往板橋警分局大觀派出所報案。警方以車追人，先在基隆五堵查獲犯案用的租賃汽車，在車上起獲改造槍支1把及子彈1顆。

警方兵分3路分別在彰化縣、新北市中和區、台北市中山區等地，查獲蕭姓主嫌及林姓、蔣姓犯嫌等3人到案，訊後依強盜、妨害自由、傷害等罪嫌移送地檢署偵辦。

蕭嫌夥同21歲林姓及26歲蔣姓友人改造手槍、木棍等，開車堵住劉男去路，假裝問路將他強擄至桃園虎頭山圍毆。（翻攝）

蕭嫌夥同21歲林姓及26歲蔣姓友人改造手槍、木棍等，開車堵住劉男去路，假裝問路將他強擄至桃園虎頭山圍毆。（翻攝）

蕭嫌夥同21歲林姓及26歲蔣姓友人改造手槍、木棍等，開車堵住劉男去路，假裝問路將他強擄至桃園虎頭山圍毆。（翻攝）

警方在車上起獲改造槍支1把及子彈1顆。（翻攝）

(中時 )