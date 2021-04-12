母親節首波化妝品節預購助攻，遠百（2903）3月合併營收達33.14億、年增12.08％，累計首季合併營收達93.38億元，較去年同期成長8.15％；遠百旗下遠東百貨、遠東SOGO百貨等母親節檔期均自4月起開打，在國際精品、專櫃化妝品買氣依舊高昂下，加上去年同期因疫情嚴峻基期低，第二季仍可望穩定成長。

遠百本業遠東百貨全台11店，依據統計，今年首季業績較去年同期有近二成成長，且相對正常年2019年同期更增長25％。遠百強調，主要是邊境不開，包括年輕族群都把出國旅遊預算改在國內消費，尤其是國際精品、服飾、家電家用等在連假期間更創四～五成成長。

遠百今年母親節首波美麗購物節主打化妝品，緊接15日起至5月11日則主力放在國際精品、家電家用與保健商品等，延續「美麗購物節」服飾滿5,000元送500元，台中大遠百國際精品滿20,000元送1,000元，遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、新竹大遠百國際名品單筆滿10,000元送1,000元，保健器材、大家電回饋率高，亦力拚全檔二成成長。

(工商 )