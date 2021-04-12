大陸春耕備耕正由南向北全面展開，化肥作為主要的農資產品，近期價格出現了明顯的波動。受到國際市場供應偏緊、需求增加影響，目前大陸氯化鉀和復合肥等產品報價齊聲喊漲，短線漲幅均逾10％，已高出2020年和2019年同期水準。惠光（6508）、東鹼（1708）營運有望蓄勢更上層樓。

分析師指出，大陸近期化肥企業生產線滿負荷開機，出貨動能滿滿；除了企業每天出貨量較去年同期增長20～30％以上，主要化肥品種訂單已排到一個月後；部分農業科技公司銷售更比去年同期增幅50％。

惠光去年獲利1.89億元，年減16％，EPS2.22元，配發現金股息1.6元。東鹼去年營運利基復甦，淨利1.74億元，EPS 0.76元；配發現金、股票各0.9元。

惠光農科營收占比約63％、地工膜等環科營收比約37％；其中，植物保護劑產品以兩岸為主，並銷售東南亞及南美；地工膜部分則集中外銷至澳洲、大陸、越南、南非等市場。

東鹼硫酸鉀產線數達14條，年產15萬噸，營收占比45％；另有15艘船全輕便型船的散裝航運船隊，營收比約35％，都以期約出租中，營運穩健；純鹼貿易營收占比則約20％。

(工商 )