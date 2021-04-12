二極體廠虹揚-KY（6573）日前公告3月份自結營收為1.94億元、月增43.5％、年增49.1％，累計今年第一季自結合併營收達5.26億大關，相較2020年同期成長71.5％。

虹揚-KY發言人程御峰表示，從去年年末開始，整體二極體產業環境明顯回暖，虹揚-KY也不例外，相關電源整流應用分離式元件、太陽能旁路二極體的市場需求強勁，直接反應在訂單的需求度上，不僅是本月營收業績數字成長，訂單能見度也仍達半年以上。

程御峰說，目前虹揚-KY多種產品封裝的產線仍呈現滿載狀況，為了消化市場龐大的需求，虹揚-KY已經著手進行相關熱門產品封裝產線的擴產準備，預計最快今年中就可開始陸續擴大產能，盡量滿足更多客戶的產品訂單與交期需求；同時虹揚-KY也積極地布局保護類元件的市場，預計下半年能為公司營收帶來正向挹注，讓公司產品能應用到更全方位的領域。

虹揚-KY三月份主要的產品銷售占比，橋式整流器來到約41％的亮眼水準，太陽能產品則穩健地維持在36％左右，整流二極體也有20％的比例，顯見在專精的電源整流應用分離式元件與太陽能應用領域，三大類產品的穩健銷售表現，為今年的營收做出極大的貢獻。

(工商 )