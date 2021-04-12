半導體材料大廠華立（3010）3月自結合併營收59.14億元，月增30.68％、年增21.97％，單月營收創史上新高；累計第一季營收達162.84億元，較去年同期成長31.82％，同步締造史上單季營收最佳紀錄。

華立去年每股盈餘高達8.03元寫下新頁，不僅配發現金股利也增配股票股利，在加碼股東的投報率的同時也為新事業發展備足糧草，未來將集結資源聚焦5G、電動車、生醫、綠能及半導體先進製程等具前瞻性的重大產業。

全球半導體供需吃緊，身為全球晶圓代工龍頭概念股的華立在半導體領域的成熟與先進製程材料供應全程參與，產業強勁的需求也帶動光阻液、電子級化學品及特殊氣體、CMP研磨液等銷量激增。華立今年持續備料，以協助主力客戶新廠順利裝機進入量產，並戮力爭取研發中新製程的基準品，持續擴大市占爭取最大份額。

此外，華立引進的5G高頻基板打入高階伺服器供應鏈後業績大爆發，未來也將繼續參與新世代的雲端伺服器開發。在AI、高速運算、雲端、資料中心的新科技帶動下，IC載板躍為需求主力，加上兩岸載板廠展開積極的擴廠計畫，華立與原廠共同推出製程用Stepper及DI高解析電鍍乾膜在今年首季營收成長逾兩成。

同時IC缺貨潮從去年一路蔓延至今年，據專業機構保守評估，LCD驅動IC的市場缺口至少20％，訂單出貨比（B/B ratio）達1.5以上，並已經歷三波的漲價潮。華立銷售的晶片橫跨時序控制、驅動及電源管理IC，為穩固供貨來源原廠遍及日系、韓系及台系，終端應用以疫情推動宅經濟的TV、NB、Monitor需求為主力，第一季繳出兩位數的成長力道。

在8吋晶圓廠產能有限以及車用晶片加入後，LCD驅動IC增產期待落空，放眼全年面板相關的晶片供需恐難獲平衡，華立多元的IC供貨來源，將在這波缺貨潮中搶得先機，營收獲利將更上一層樓。

(工商 )