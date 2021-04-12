港媒今天報導，香港部分歷史教材把以往的「中華民國政府」遷台改成「中國國民黨」遷台。陸委會表示，中華民國的存在是一個客觀事實，相關方面的作法是「此地無銀三百兩」。

大陸委員會晚間以書面形式應詢表示，中華民國的存在是一個客觀的事實。相關方面「此地無銀三百兩」的作法，在資訊流通的現代，不僅無法一手遮天，且欲蓋彌彰。

陸委會強調，台灣是自由法治的社會，台灣歡迎港生來台就學，在學術自由的環境中探求真理，並依法享有應有的待遇，不會因其過去所受教育而有不同。

香港明報報導，中國大陸官媒多次提出香港須清理「毒教材」後，香港部分歷史教科書除修改鴉片戰爭等描述外，也針對部分歷史教材提出修訂，把國共內戰後數次提及「中華民國政府」遷至台灣的描述，改成「中國國民黨」遷至台灣。

報導引述學者林泉忠認為，在中共史觀中，1949年中華人民共和國成立後，「中華民國政府」便不可稱之為政權，而去年港區國安法實施後，條例涵蓋多個層面，當中包括教育，可以理解香港教科書也會調整。從修訂可見，香港已完全向中國大陸的史觀看齊。（編輯：邱國強）1100412

(中央社)