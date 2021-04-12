邱澤（左）片中招牌玉米鬚頭，引起一股模仿潮。（金盞花大影業提供）

邱澤、許瑋甯主演《當男人戀愛時》上映9日破億，12日舉辦浪漫場景揭幕記者會，導演殷振豪率領監製程偉豪、金百倫，及邱澤、許瑋甯出席，在台北京站威秀重現片中的經典場景「浪波灣」理髮廳，邱澤被問到當下被許瑋甯剃鬍的心情，笑喊雖然剃刀是道具，但內心還是「有點緊張」，許瑋甯趕緊解釋「拍攝前有練習啦！」活動上也揭開全台最新票房已突破1.6億的好消息，目前已追平賀歲片《角頭－浪流連》1.6億的紀錄，成為今年最賣座國片。

邱澤說得知破億喜訊後，馬上就跟導演通電話，「他一打來就說『啥款』，這也是他的第一部長片，他一定也很希望跟當時相信他的演員一起得到好成績，彼此恭喜，真的很開心」。這次為了宣傳電影，邱澤不只臉書粉專突然活躍了起來，玩起電影二次創作，還親自回覆網友留言，他說每個粉絲的反饋他都會特別去看，發現片中經典台詞「啥款」好像變成全台最新招呼語，導演也透露這句話其實是當初和邱澤一起想出來，「想說要有一個貫穿全片的口頭禪，讓瑋甯一講出來就迷死所有人」。

邱澤在片中的招牌玉米鬚頭，也在學生間引起一股模仿潮，他說這其實是哥哥燙失敗的實驗品，當初為了這顆頭，近4、5個小時坐在那，「阿兄催到緊繃然後壞掉，但阿成還是很自在頂這個頭」，不忘提醒「藥水不要下太重」。近日主創團隊勤跑映後，印象最深刻的是觀眾很關心「浩婷（許瑋甯飾）最後奶茶店有沒有開成？」許瑋甯貼心為大家揭密：「有啊！不要忘記我有拿到阿成給我的錢。」而成為新一代「國民男友」的邱澤，也被不少粉絲激動喊「娶我」，他也笑笑回：「我要回家問我媽。」

邱澤2018年前曾憑藉主演《誰先愛上他的》獲金馬最佳男主角提名，可惜沒能成功奪獎，該片導演徐譽庭也看了《當男人戀愛時》，直呼很驚豔，「感覺更接近（金馬）了」，但邱澤平常心看待，他認為「獎項一直都不是我表演最開始的考量，有一點像是禮物」。該片全台熱映中。

(中時 )