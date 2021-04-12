懷胎九個月的林可彤穿上自家運動機能服。（hyphy提供）

懷胎九個月的林可彤與林又立一起穿上自家運動機能服。（hyphy提供）

正懷著二寶的林可彤，12日挺著9個月孕肚出席她與林又立創立的電商運動品牌新品發表會，已被醫生要求盡量臥床安胎避免早產的她，坦言這是產前「最後一搏」，前一晚還宮縮很嚴重，平均一小時約5次，她一直怕自己會不會半夜就生了。

林可彤說，其實她懷第二胎以來一直覺得自己的身體狀態滿舒服的，但3個多星期前被醫生警告必須安胎臥床，除了尿尿、吃飯以外，都不要站起來、要躺著，她說自己只能盡量，例如上周有個腦麻兒的公益活動，她就堅持要出席，覺得做公益活動也是積福報，希望不要早產，當天化妝時就是坐著、腳抬高甚至盡量躺著，一站完馬上坐下。偏偏新品發表會前公司又很多事，她很謝謝這段時間都是林又立在當她的司機親自接送，老公也很認真伺候著她，一見到她站起來就緊張問：「妳幹嘛？馬上給我躺下去！」

她懷孕約36周，預產期在五月中，穿上自家的運動服飾手腳看起來依舊纖細，她說至今大概胖8.5公斤，算是很節制，精神也很好，起立蹲下都沒問題，只是有點怕怕的，醫生有說兩周後就可以生了。

由林又立、林可彤創立的電商運動品牌hyphy，成立3年來，終於正式發布研發近2年半的時尚運動機能服。熱愛運動、穿過無數國際運動精品的林又立與林可彤，不只是運動時尚icon，對於運動品牌經營充滿強烈企業使命感的兩人，相信「台灣也能做出國際運動精品服飾」，因此在研發設計運動服的這一路上甘心不斷地學習、修正。

談到第一季運動服產出的甘苦談，剛從國立台灣師範大學EMBA畢業的林又立感性地說：「因為不想要只是簡單做出便宜、快時尚的服裝；希望能為亞洲女生打造實穿、舒服、耐看如精品一般的運動服，所以一路上就像小白兔誤闖叢林一般，跌跌撞撞、走了非常多冤枉路。即便去年已經做出了一批衣服，但成品不如預期，我們還是忍痛全部打掉，燒了好多冤枉錢，讓我們花了更多心力研發。這三年我們從國外買了一大堆世界知名的運動服，研究國外大品牌的車線、剪裁及做工細節。我們三天兩頭走進工廠，一件一件把衣服拆開來跟工廠負責人研究。打樣出來後，我們還會帶去健身房實際運動一遍做測試，一定要做出真正符合運動過程中需要的舒服、實穿，才是我們想要的。過程雖然苦不堪言，但現在看到成果，一切的辛苦都是值得的。」

林可彤笑稱：「又立是個非常上進的合作夥伴，假日都在上課、平日再把所學教給我們同仁。像這次為了讓衣服送到荷蘭拍攝，服裝晚了幾天到達，就讓又立失眠了好幾夜。受到又立認真、賣命的創業家精神所影響，讓我挺著即將臨盆的大肚子也一直不敢鬆懈！

(中時 )