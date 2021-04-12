因應疫情影響，外貿協會台灣經貿網開辦「汽配暨醫療VR虛擬洽談商機周」，結合本年上線汽配VR核心產業館的視覺展示優勢及視訊洽談，已吸引來自美國、加拿大、德國、澳洲等20國53位買主申請與參展商進行虛擬洽談，預期將帶動大商機。

為厚植廠商數位即戰力，台灣經貿網將逐步建置醫療、汽配、防災、循環經濟、資通訊等五大VR核心產業館，協助廠商進行OMO虛實整合拓銷，並於上線同期為參展廠商辦理VR虛擬媒合洽談活動，結合VR虛擬實境及視訊，讓廠商在洽談時可透過館內2D、3D及360度環物影像，全視角展現產品細節及規格，強化洽談效益，增進海外商機取得機會。

首週聚集電動車趨勢的高潛力展商，及汽車內外部零配件、引擎動力、車燈、電子等近百件展品。透過貿協全球駐點邀請下，包括美國、加拿大、德國、澳洲在內，囊括全球20國53買主採購商機，買主體驗滿意度高達9成。

而醫療館則搶進國際對於防疫品項採購趨勢，展出防護衣國家隊的聚陽實業、台灣精品廠商德淵企業及益達醫療儀器等，貿協將持續建置防災、循環經濟、資通訊等產業館，並同步辦理洽談商機活動，以數位遠距方式，提供未能來台的國際買主精準客製化媒合服務，亦協助參展廠商拓銷全球。

(工商 )