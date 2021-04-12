獨/艋舺30年超佛心素食店 老闆年捐2萬便當助弱勢

人間最美是溫情！《中時新聞網》日前曾報導北市萬華平安站，上月(27日)深夜嚴重火災，一名佛心老闆為解決困境，豪捐4月份整月便當。素食店老闆再度受訪，一年捐2萬4千個便當原因曝光。

萬華30年佛心素食店，用餐人潮絡繹不絕。(照片/范佐意 拍攝)

位在北市艋舺萬大路巷弄裡，不起眼的店面，老闆是當地知名的佛心老闆。正中午時，只見店內用餐人潮絡繹不絕，老闆見記者來訪，微笑、打招呼後，就繼續忙著幫客人結帳、打包便當；一旁老闆娘則忙著張羅內、外場及餐台上菜盤。

鄭老闆接受《中時新聞網》訪問，親曝年捐2萬個便當主因。(照片/邱子軒 拍攝)

開業30年，給人憨厚、老實形象的鄭老闆表示，秉持著取之社會、回饋社會精神，起初到龍山寺發愛心便當給街友，後來萬華社會局代為發送，又轉介其他慈善單位來發送愛心便當。目前每月約有7個單位受捐贈，不過這些捐贈對象，是需衡量過，真正發給弱勢朋友，才願意跟他們配合。

愛心捐採箱放置櫃台，讓民眾可自發性捐款。(照片/邱子軒 拍攝)

小小捐款、有著大大力量，透過募集的善款做愛心便當，每月發送大約2千個愛心便當，已持續三年多了。一開始，很多客人也想做，但不知該怎麼做，後來知道我們在發放便當後，也一起加入行列。鄭老闆表示，既然接受這麼多客人的捐助，必需讓捐贈者了解，善款的運用動向及數量多寡，公開、透明是很重要的。

老闆將顧客所捐的善款，公開、透明放置在店內布告欄裡。(照片/邱子軒 拍攝)

客人的支持，就是最大的後盾，有位客人令他印象深刻。鄭老闆表示，有位從事路邊舉廣告看板的大姐，每天僅微薄收入，也想盡份力來幫。鄭透露，大姐平均2個月會捐100個便當，她也親手發送給弱勢朋友。

張老闆娘感謝老顧客支持與肯定。(照片/邱子軒 拍攝)

不過行善的背後，也會遭部分人士有所誤解。鄭老闆坦言，社會有不同聲音都是一體兩面，有些人認為，真需要去幫助這些人嗎?何必去幫助這些弱勢，那他們又為何不自己幫助自己?鄭表示，或許他們這時需要幫忙，當他度過難關站起來後，再去幫助其他更需要幫助的人。老闆不忘感謝長期以來支持做愛心便當的顧客及朋友，也會更加倍努力。

有錢出錢，有力出力，每個人親力親為，一塊錢都不嫌少。張老闆娘表示，剛開始客人會直接拿現金來，但有時太忙來不及紀錄，或有些人也想拿銅板來捐，但會有點不好意思，所以後來就設置愛心箱在櫃台，大家也都不會有壓力，也可做到他們的愛心。對於每位投錢的客人，老闆娘充滿感動，也不忘感謝老顧客的支持，讓社會變得更有溫度。

(中時新聞網)