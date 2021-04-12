女優坦言「成人世界」不好做 曝鏡頭下不為人知秘辛

情色影音平台「SWAG」因利用年輕女子在捷運、西門町街頭拍攝三點全露影片，本月1日遭警方鎖定後停業，劉姓負責人涉嫌妨害風化，檢方諭令30萬交保，為釐清網站與女子之間如何拆帳，刑事局電偵大隊12日約談「鎮台之寶」、代號funnyg的陳姓女子，以釐清將關刑責。

陳姓女子又叫「可可」，因作風大膽，曾與歌手拍攝猥褻影片，被稱為「暗黑吳佩慈」，由於每月接受「抖內」、「送禮」，月收入高達數十萬元，警方為了釐清拍攝性愛影片與網站間如何拆帳、抽成，以及是否有性交易，約談陳女到案說明。

SWAG平台為了增加網站流量，曾多次在西門町舉牌「徵13公分以上炮友」，還利用捷運車廂、公車車震，當作故事背景，引發輿論譁然，但因背景都是刻意佈置，並非公開場所，並未直接觸法，但行徑已經引發關切。

台北地檢署本月1日指揮刑事局電偵大隊偵辦，逮捕劉姓負責人等5人，其中4名則為工程師訊後請回，但網站已經關閉沒有開放會員觀看，為了釐清網站是以收會費，或是購買點數，並與直播主的拆帳關係，警方約談網站「首席」釐清，後續全案將函請檢方後續偵辦。

(中時 )