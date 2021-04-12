中信兄弟昨天與統一獅的3連戰最終戰，出現兄弟總教練林威助對於挑戰權次數認定出現爭議，對此中職秘書長楊清瓏今天表示，當下是有影片但畫面不足以改判，而非無畫面，因此有算挑戰次數，聯盟也會針對規定進行更精確的文字修正。

昨天8局下蘇緯達敲安，張志豪滑向三壘，獅隊三壘手林子豪接到球後，手套順勢往下要觸殺張志豪，裁判認定有碰到張志豪左肩衣袖、判定出局，兄弟提出電視輔助判決，最終維持原判。

9局下王威晨敲出游擊滾地球，獅隊游擊手林祖傑攔住後傳二壘封殺跑者，兄弟再度提出挑戰，但主審卻回應包含首局的挑戰，兄弟單場2次輔助判決已經用完，「助總」在場上與裁判討論許久才繼續比賽。

賽後林威助表示，就他的認知是沒有足夠證據不算一次挑戰，但聯盟回應有畫面就算一次，完全沒有畫面才不會一次挑戰；而根據中職今年2月24日即時重播輔助判決修正公告第4條，「若轉播單位因外在因素無法即時提供重播畫面、或完全無明確畫面顯示該判決之正確性與否時（非指接近之Play），總教練此次挑戰權無須計算。」

對此楊清瓏今天回應，8局下的情況是沒有足夠畫面可以改判，而不是沒有畫面，所以算一次挑戰，但他強調，聯盟會再針對規則中的文字修正得更清楚、明確，不要造成大家解讀上的誤會。

(中時 )