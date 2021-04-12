在疫情掀起居家裝修風潮熱絡、美國房市景氣升溫下，螺絲大廠世豐螺絲(2065-TW)整體接單動能暢旺，並於去年底加大調整客戶、產品銷售結構優化、生產經濟規模持續放大，加上因應原物料、匯率價格波動，並於今年啟動產品漲價，整體重要策略執行效益有望陸續展現於未來營運獲利能力精進。

世豐表示，公司主要螺絲產品銷售於美國地區為大宗，占整體營收比重逾七成水準，且以旗下螺絲產品銷售組合來看，主要產品銷售涵蓋DIY市場及建築工業市場兩大應用領域，尤其去年全球因居家辦公、遠距教學等需求拉升，帶動DIY市場銷售比重自2020年第1季的40％逐步拉升至2020年第4季的53％，且隨著各國逐步解封、美國房市交易熱絡等，建築工業市場營收比重已於去年第4季的47％逐步回升，增添公司整體銷售動能進一步放大，2021年第1季合併營收達7.42億元，更是繳出歷年單季新高的優異成績。

觀察美國房市交易火熱，2020年成屋銷售量增加至564萬戶，並創下2006年新高水準，挹注居家裝修市場需求強烈，且近期美國總統拜登提出斥資2.25兆美元以推動基礎建設之長期經濟計劃，其中擬提撥1230億美元創造更多平價住房選擇，並投入400億美元用於興建、改造現有公共住宅，有助於創造世豐旗下DIY及建築工業市場良好銷售環境。

世豐指出，憑藉公司擁有全尺寸螺絲產品線、為國內最大烤漆、噴頭表面塗裝螺絲廠、以及具有多國螺絲產品專利認證之競爭門檻，近年持續深化智能化轉型，以滿足即時與客戶進行產品研發溝通、掌握訂單生產、出貨交期狀況，創造公司附加價值的提升，奠定世豐更為有利的接單表現，帶動世豐螺絲出口至美國總額已突破四千萬美金水準，占台商螺絲出口至美國比重自2017年的1.04％逆勢提高至2020年3.78％，看好美國房市景氣及基礎建設政策的推動下，以期帶動整體營運良好成長動能。

展望2021年第2季，世豐維持審慎樂觀看法。隨著美國終端居家裝修消費需求熱絡，持續挹注美國螺絲品牌、建築裝修通路客戶下單力道延續良好動能，以及該公司已針對今年接單調整產品價格，除有助於中和原物料、匯率價格波動之影響，整體效益將於第2季逐步展現。

以目前該公司整體接單表現仍優於去年同期水準下，訂單能見度達4個月，世豐除持續透過設備製程改良、委外生產，以拉升產能稼動率並加速消化客戶訂單需求，並同步持續投入長尺寸、烤漆螺絲等產品研發、改良，滿足客戶對於強化建築結構、防鏽耐腐蝕、以及承受強度等需求，以有助於擴大全球接單能力。

(旺報 )