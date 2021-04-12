桃園市13個衛生所主任，6日就能施打AZ疫苗，但1周來僅2主任施打，本周將施打者也僅4人，施打率不到一半。（蔡依珍攝）

AZ疫苗12日開放到第二、三類對象接種，但桃園市議員都認為桃園身為國門第一線，施打率仍過低，甚至發現13個衛生所6日就開放施打，1周來僅2主任施打，斥連直屬的衛政單位都沒信心，遑論一般醫事人員。衛生局長王文彥表示截至12日累計接種2944劑，首階段已逾6成，會持續增進接種可近性提升施打率，至於施打都是上班時間，會再排公假提升衛政人員施打率。

議員林政賢和李柏坊說，桃園有7家新冠肺炎疫苗接種合約醫院，分配到約4400劑疫苗，但3月22日開打至今僅2829人接種，相較當初第一線造冊有意願施打的醫護達4000多人，比例實在偏低，強調桃園醫院群聚感染事件猶歷歷在目，桃園位處防疫最前線，未來旅遊泡泡開放更首當其衝，應該最先達到群體免疫力再來談解封，向王文彥喊話：「革命尚未成功，局長仍要努力！」議員徐其萬也說，桃園守住、台灣就沒事。

議員褚春來則直言，第一線施打者有疑慮，加上疫情控制得當，讓疫苗施打率無法提升，喊話要「說清楚講明白」。議員莊玉輝則擔憂三高等文明病能否施打？妙問：「打了就雄壯威武嗎？還是30歲打了會比70歲早掛？」

綠營議員彭俊豪則緩頰，直言人民最大的恐懼來自資訊的落差，只看到「好像很多」的血栓，他以英國為例，逾3000萬人施打AZ疫苗後，確診數從今年1月每日6萬人降到現在平均每日2000人，可見疫苗有助疫情控制，強調一定要讓民眾知悉疫苗副作用跟新冠肺炎致死率的輕重緩急，樂見首長們帶頭施打展現信心。

「連衛生所的主任施打率都不高！」議員蔡永芳說，接種疫苗利大於弊，但大家都怕「弊」正好發生在自己身上，當場詢問備詢的13區衛生所主任有無施打，豈料開放已1周仍僅2人施打，追問本周會施打的才多4人，不到一半，讓蔡直搖頭感嘆連幫民眾打疫苗的A咖衛政人員都「毛毛的」不敢施打，B咖、C咖怎麼敢打？議員謝美英要求局長調查不願意的原因，「沒有做好保護自己，如何照顧病患？」

王文彥直言，施打還是要尊重意願不能強制，桃園施打率雖然較其他縣市佳，但普遍仍低，不諱言醫療人員相對保守觀望，甚至更期待國產疫苗，他強調世界各國疫情仍嚴峻，台灣是相對安全不是絕對安全，且東方人產生血栓機率僅西方人1／10，施打完100％不會得重症，除非有過敏或接受賀爾蒙治療，否則仍鼓勵施打。

王文彥指出，衛所主任6日才開放施打，至今僅4個工作天，且平時主任都要看診，已協請7院所盡量設疫苗門診，提高預約量、無上限，也會研擬排公假讓衛生局等衛政人員施打，提升保護力。

(中時 )