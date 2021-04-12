群創（3481）公布2月自結獲利，受惠於面板價格大漲，產能利用率維持滿載，2月合併營收約253.39億元，年增79％，稅前淨利約23.34億元、年增246％，本期淨利約22.48億元、年增236％，每股盈餘0.22元。

看好面板漲價動能延續到年中，激勵面板股價連日大漲。12日面板廠爆量大漲，友達成交量達35.85萬張，收在漲停價27.05元，群創大漲9.53％，收盤價27元，成交量爆出62.6萬張的巨量，彩晶鎖住漲停價18.85元，也爆出20萬張的成交量。

(工商 )