群創（3481）公布2月自結獲利，受惠於面板價格大漲，產能利用率維持滿載，2月合併營收約253.39億元，年增79％，稅前淨利約23.34億元、年增246％，本期淨利約22.48億元、年增236％，每股盈餘0.22元。
看好面板漲價動能延續到年中，激勵面板股價連日大漲。12日面板廠爆量大漲，友達成交量達35.85萬張，收在漲停價27.05元，群創大漲9.53％，收盤價27元，成交量爆出62.6萬張的巨量，彩晶鎖住漲停價18.85元，也爆出20萬張的成交量。
(工商 )
群創（3481）公布2月自結獲利，受惠於面板價格大漲，產能利用率維持滿載，2月合併營收約253.39億元，年增79％，稅前淨利約23.34億元、年增246％，本期淨利約22.48億元、年增236％，每股盈餘0.22元。
看好面板漲價動能延續到年中，激勵面板股價連日大漲。12日面板廠爆量大漲，友達成交量達35.85萬張，收在漲停價27.05元，群創大漲9.53％，收盤價27元，成交量爆出62.6萬張的巨量，彩晶鎖住漲停價18.85元，也爆出20萬張的成交量。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。