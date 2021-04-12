網路生活平台數字科技（5287）受惠於旗下591房屋網營運動能強勁，帶動公司3月營收達1.39億元，累計第一季營收3.91億元，單月及第一季營收皆寫下歷史同期新高。

數字科技目前旗下平台累計會員人數超過1,200萬人，其中591房屋交易之總會員數逾300萬人次，是數字科技旗下營收主要動能之一。以數字科技各平台營收比重來看，591房屋交易營收占比63％，8591寶物交易營收占比21％，8891汽車交易營收占比8％，518熊班營收占比8％。

數字科技表示，591房屋總會員數逾300萬人次，挾高市占優勢，提供給會員簡單快速的房屋資訊服務，同時近期也擴增新房資訊、房貸試算與「591實價登錄」等服務內容，大幅提升會員黏著度，推升591房屋交易3月營收及第一季營收均較去年同期成長超過15％。

而除了591房屋網以外，數字科技也表示，加上8891汽車交易、Tasker出任務營收成長，以及結婚吧貢獻營收，帶動整體公司3月及第一季營收年增率均為10％，並雙創歷史同期新高表現。

展望上半年營運，數字科技表示，隨著台灣經濟基本面表現優於預期，帶動微型服務企業徵才需求增溫，旗下「518熊班」近期完成更名，同時瞄準服務業的企業用戶，並優化行動端體驗、增添分店管理系統等，同時也改變收費方案。數字科技表示，目前服務業的客戶從去年占比四成已提升到五成，今年品牌更新之後，預期付費企業數量年增幅度可望達2～3成。

而「518熊班」除了為求職者與企業提供快速人才媒合平台，也串聯數字科技旗下「小雞上工」與「Tasker出任務」兩大平台，將可發揮平台綜效。此外，數字科技表示，隨著「結婚吧」與香港8591寶物交易營收逐漸成長，也將有望挹注整體中長期營運成長動能。

(工商 )