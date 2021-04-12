促轉會去年10月要求各政府機關移除威權象徵銅像，如今議員林穎孟指出，柯團隊獨步全國以開後門方案，銅像威權文字僅以壓克力、樹木等方式遮蔽，痛批敷衍消極，教育局表示，目前台北市已有8個移走，剩下64座銅像未移除，等待學校有修建工程時一併移除。

北市由副市長彭振聲主持「威權象徵後續處理報告」會議，要求處理在校門口、入口處或戶外主要活動場域的雕像基座，針對具威權象徵之文字，1個月內消除。

林穎孟指出，促轉會掌握北市校園各威權塑像，但彭振聲消極處理，讓學校免拆無威權碑文的威權銅像，目前僅部分學校移除，其他銅像採取遮蔽威權文字措施。

林穎孟直言，還有學校的蔣公銅像至於校門口屋頂上，稱放在不顯眼的地方，也有學校認為其銅像文字是「禮義廉恥」等未涉及威權，痛批這種處置「根本是在敷衍」，執行成效跟市長滿意度一樣吊車尾。

北市教育局副局長陳素慧表示，由台北市副市長彭振聲主持「威權象徵後續處理報告」會議，有給兩個處理的選項，第一是在有修建工程的時候，剛好有經費可以移除，第二是是銅像上面不要有「禮義廉恥」、「詠懷領袖 」等威權文字。

陳素慧表示，目前調查台北市已有8個被移走，剩下沒有文字、與已遮蔽文字的共64座銅像未移除，等待學校有修建工程的時候移除，目前移除的學校中，還有將移除工程列入社會領域課程，在課程中和學生說明歷史脈絡。

(中時 )