台鐵408次太魯閣號發生出軌事故，遺體修復團隊「76行者」持續協助修復遺體，不過因善款陸續湧入，遭有心人士質疑「不是零酬勞嗎？」對此，律師林智群忍不住開砲：「一定要賠錢做才是做善事？」

網紅鳳梨日前接受媒體訪問時表示，因和王薇君兒權會理事長有交情，看到76行者團隊的義舉，想要盡些心力，因此想先捐款給兒權會，再轉交給76行者，不過4月4日凌晨一點多，接到王薇君電話，要他先不要匯款，等事件處理完善後，將善款發揮最大作用。

沒想到媒體報導後湧入更多善款，兒權會及76行者團隊因此遭到有心人士攻擊「不是說不收捐款？」林智群今天在臉書《林智群律師（klaw）》表示，他不太明白，做善事一定不能收錢嗎？收錢就不是做善事？一定要賠錢做才是做善事？人家好歹也是放下手邊工作在幫忙，難道人家的時間就不是行善成本嗎？人家因此沒收入，就不是行善成本嗎？

林智群指出，有一句話是「先顧腹肚，才顧佛祖」，先求溫飽，才有能力做其他的事情，覺得做善事的人吸空氣就會飽，那是強人所難，也是不切實際，人家有那個善心，願意出力出時間，願意出錢的人，也是行善，為什麼不能給他們一些補償呢？

林智群認為，出錢、行善互相支持，這個善念才能走得久遠，如果有人捐錢，就收下吧！人間菩薩是不用理會路邊惡鬼閒言閒語的。貼文一出引起熱議，不少網友回應「這些人真的很無聊，可以把這些心力用在有用的地方嗎？」、「這些酸民只會出張嘴，一點貢獻也沒有」、「某些台灣人就是喜歡高大尚，但是要叫他們行善就閃躲飄」、「那些人最大功德應該就是閉嘴」。

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(中時新聞網)