大甲媽祖繞境9天8夜，今12日中午抵達嘉義縣新港鄉，嘉義市長黃敏惠也跟上媽祖腳步，與12名大專生從雲林縣元長鄉出發，步行10公里到新港奉天宮。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

大甲媽祖繞境9天8夜，今12日中午抵達嘉義縣新港鄉，嘉義市長黃敏惠也跟上媽祖腳步，與12名大專生從雲林縣元長鄉出發，步行10公里到新港奉天宮。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

大甲媽祖繞境9天8夜，今12日中午抵達嘉義縣新港鄉，嘉義市長黃敏惠也跟上媽祖腳步，與12名大專生從雲林縣元長鄉出發，步行10公里到新港奉天宮。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

大甲媽祖繞境9天8夜，今12日中午抵達嘉義縣新港鄉，嘉義市長黃敏惠也跟上媽祖腳步，與12名大專生從雲林縣元長鄉出發，步行10公里到新港奉天宮。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

大甲媽祖繞境9天8夜，今12日中午抵達嘉義縣新港鄉，嘉義市長黃敏惠也跟上媽祖腳步，與12名大專生從雲林縣元長鄉出發，步行10公里到新港奉天宮。（呂妍庭攝）

大甲媽祖繞境9天8夜，今12日中午抵達嘉義縣新港鄉，嘉義市長黃敏惠也跟上媽祖腳步，與12名大專生從雲林縣元長鄉出發，步行10公里到新港奉天宮，黃敏惠說路程感受到溫暖，呼籲「台灣人一定要來走這條路！」。

黃敏惠說，這是她自己第一次參與大甲媽遶境進香，雖去接過幾次聖駕，但以前都沒有走，覺得很可惜，今年因為年輕孩子的邀約，「我們就一起來走」，還說這是一趟學習之旅，台灣人的熱情與媽祖慈悲的精神就在這裡，不僅代表台灣，更是凝聚的力量，祈禱國泰民安、天降甘霖、社會和諧穩定、台灣加油！

社會處長林家緯、智慧科技處長郭軒志，也是體驗本次媽祖遶境的主角之一。林家緯說，「陪年輕人一起走」是嘉義市政府認真執行的重要政策之一，包括迴嘉青年之大專生洄流社區紮根計畫、有事青年節、勇契學等，而這些計畫的最根本，就是要喚起青年朋友對家鄉的熱愛。

本身就是熱血青年的林家緯說，社區、社會有太多值得關注的公共事務，青年朋友們注意到了嗎？發現問題之後，不能只會嘴、只想嘴，更重要的是大家一起跳下來，動腦動手、玩出創意把問題解決，「有行動就會有感動，解決它、就超有成就」。

郭軒志也呼應「只要青年有事，國家社會就會沒事」，表示如果我們把感官打開，傾聽、觀察生活周遭的種種，就會發現原來很多便利的服務並非理所當然，而是眾人齊心努力而且不斷持續努力的結果，尤其近些年來，跟著媽祖進香不再只是阿公阿嬤的專屬，越來越多的年輕朋友也加入這個行列，複雜的宗教儀式、苦行僧式的長途行腳，為什麼能吸引年輕人？原因其實就在這樣的行腳會讓人體會到「台灣真正的美」。

(中時 )