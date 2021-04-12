近來美國債市止跌回穩，並激勵美股迭創新高，不過美國本周即將發行逾2,700億美元的新債，加上還有3月消費者物價指數（CPI）可能開高，投資人宜提防今年首季債息飆升的情況重演。

在兩周暫停發債的期間，美國公債殖利率自4月1日以來就不斷下滑，吐出2、3月債息狂升的部份漲幅，連帶也減緩市場投資人對借貸成本將上揚的疑慮。借貸成本上揚對於股市是利空，特別是像科技業的成長型類股。

投資專家指出，美國本周一將重啟發債，市場認購需求看疲，可能造成公債價格下跌、殖利率走高，不過債息上揚的幅度會較首季趨緩。

Cantor Fitzgerald公債分析師暨交易員雷德勒（Justin Lederer）表示：「不管怎麼看，債市供給將成為焦點，尤其是周一舉行的3年與10年期公債的標售，總規模高達960億美元。」

受到市場預期美國今年經濟將爆炸性成長、通膨上揚與今年全年新債發行量估計將達4兆美元的刺激，10年期公債殖利率今年首季總共狂飆逾80個基本點。

美國今年2月標售7年期公債，市場買氣低落，引爆10年公債實質殖利率一度飆上去年6月以來新高，儘管3月市場小幅降溫，但7年期公債標售認購需求依然疲軟。

雷德勒指出：「周一雙重發債將會帶來一定程度的影響，但我不認為行情變化會如同第一季那樣劇烈。」

美國財政部周二還將標售240億美元的30年期公債，之後到周五總計發債規模還有1,510億美元。

此外，美國3月消費者物價指數（CPI）將於周二出爐，也可能會推動債息上揚。長天期公債殖利率通常會隨著通膨預期上揚，因為消費者物價上漲長期而言會侵蝕債券價格。

聯博固定收益資深經濟學家溫諾格雷（Eric Winograd）指出：「我認為牽動利率市場行情的下個催化劑會是CPI數據，結果應該不會令人意外，但還是會造成一些波瀾。」

(工商 )