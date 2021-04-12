原定於今（2021）年4月辦理的「台北國際木工機械展（WOOD TAIWAN）」已宣布延期至明（2022）年4月28日至5月1日於南港一館辦理。為協助參展商持續掌握疫情經濟復甦的採購商機，及維持 WOOD TAIWAN展覽品牌聲量，外貿協會與木工機公會攜手同期推出為期4天的「WOOD TAIWAN Digital Days」，以線上線下方式呈現，為明年展覽暖身。

在疫情影響下，許多業者仍無法出國拓銷，為助業者搶攻2021年海外商機，線上木工機械展將於活動首日舉辦線上採購洽談會，透過貿協動員海外64個駐點單位全力推廣，截止目前已有來自17國買家報名參加洽談，買主採購項目包括單板及合板薄片加工設備、砂光機、木材二次加工及備料設備等，商機可期。

為期四天的WOOD TAIWAN Digital Days涵蓋三大活動，包括新興市場推廣說明會、廠商工廠探索、線上採購洽談會等。其中，新興市場推廣說明會將針對越南、俄羅斯及巴西進行推廣，並與當地公會合作，藉以深耕市場。

而廠商工廠探索則透過視訊與影音深入指標廠商工廠了解新品及實際作業情形，包括勝源、廣穎、振蕭、恩德、龍德、利偉、仕興及耀登等國內木工機械指標大廠皆投入參與。

(工商 )