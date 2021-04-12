宜蘭縣北至頭城南至南澳，在每年4月中旬至5月下旬間，有不少地點適合賞螢，宜蘭縣政府與宜蘭縣休閒農業發展協會辦理「2021心動蘭陽‧閃耀螢河」活動，限量發送賞螢體驗券，使用賞螢體驗券的遊客，還有機會抽中飯店住宿券等獎品。

宜蘭縣政府表示，縣府近年在環境永續的基礎上致力「夜經濟」的推廣，一年四季皆會搭配時令推出不同的活動，以多元的方式推廣宜蘭夜晚之美；去年「2020心動蘭陽‧閃耀螢河」短短1個多月，吸引近千人於宜蘭賞螢，為宜蘭縣觀光產業、旅宿業帶來觀光活水。

今年縣府特別地毯式的盤點全縣境內賞螢秘境，並號召賞螢祕境周邊食、宿、玩店家一同推出搭配優惠，製作成宜蘭縣賞螢地圖攻略，提供遊客於宜蘭賞螢完整資訊，4月15日至5月31日配合提供優惠的店家消費滿額，即可領取限量賞螢體驗券。

持體驗券至頭城休閒農場、鳳凰宿甲蟲生態民宿、天山休閒農場、香格里拉休閒農場、童話村有機農場民宿、石頭屋蝴蝶農場、光腳丫民宿以及居悠谷休閒體驗農莊兌換賞螢活動，遊客體驗賞螢之餘，還可再參加抽獎活動，有機會抽中香格里拉渡假飯店住宿券、礁溪老爺自助晚餐券等百份獎品，要讓遊客帶回家。

縣府表示，賞螢地圖攻略可至宜蘭及礁溪旅遊服務中心索取或於活動官網下載，詳細活動辦法及優惠店家可於官網查詢（https：／／yilanfirefly.com）。

(中時 )