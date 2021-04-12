「台灣濱崎步」王彩樺個性活潑幽默，和丈夫黃品文婚後生下2個寶貝女兒，18歲大女兒黃于庭（庭庭）日前登上PTT表特版，空靈美貌引發網友暴動，近日王彩樺更首度曝光庭庭熱舞影片，讓網友看完全激動敲碗：「可以出道了」。

王彩樺在社群網站Po出庭庭熱舞影片，透露女兒最近在練舞，畫面中，庭庭戴著棒球帽，穿著藍白渲染上衣搭配淺灰色棉褲，上衣短版設計的關係，讓她在熱舞時不經意地露出小蠻腰，而庭庭的舞步俐落有力，表情和動作都相當到位，最後還帥氣地向鏡頭擺出Eending表情，自信模樣十足有星味。

庭庭外型甜美，曾登上表特版。（圖／翻攝自臉書）

影片曝光後，不少網友被庭庭的舞技驚艷，紛紛留言直誇「我是大公主的粉絲了 可以出道了」、「大公主人漂亮舞藝又棒！星二代最強！未來巨星！加油」、「有其母必有其女⋯台風穩健，可造之材喔」、「人美能力又好」、「明日之星，太厲害了」，連陳美鳳也驚嘆：「大公主也太強了吧！」

庭庭日前因為照片被轉到PTT表特版被推爆而大紅，網友還搶著認王彩樺當岳母，美貌掀起熱議，後來就有不少廣告商找上門，更得到至少4家經紀公司邀約，王彩樺雖然笑說讓女兒賺一些學費也不錯，但目前還是讓庭庭以課業為重，沒有任何出道的計畫，可她也說會尊重女兒的選擇，未來只要女兒們喜歡，她一定會支持她們最想做的事。

(中時新聞網)