美國前司法部長克拉克當地時間4月9日於紐約自宅安詳離世，享耆壽93歲。前總統陳水扁今天表示，噩耗傳來，他不敢置信。「對救命恩人克拉克部長的不幸過世，阿扁深感震驚悲慟」，除向全體遺屬表達慰問之意外，並祈願克拉克部長在天之靈安息。

陳水扁指出，2012年8月20日克拉克前部長應已故台灣公投之父蔡同榮立委之邀來台。8月21日特地到北監探視阿扁，關切阿扁的醫療人權，並公開表示：「陳水扁應該得到應有的醫療照顧，應該被釋放出來」。

當年的法務部長曾勇夫說陳水扁健康良好，但他說，一個月後的9月21日，阿扁轉到北榮戒護就醫，經確診有腦神經病變與精神疾病，之後就沒再回到北監。

克拉克曾說2012月8月是他32年來第4度來台，每次都是台灣民主的關鍵時刻。第一次是1980年美麗島事件軍法大審，他堅持站在民主自由人士身邊。

陳水扁表示，第四次克拉克來看阿扁，要大家為阿扁的人權站出來，政治問題還是要用人民來解決，人民的力量最大。用熱情、耐心堅持下去，一定會獲得勝利，天佑台灣！「如今阿扁回家了，克拉克則永遠說再見了。阿扁再也沒有機會當救命恩人的面說感謝了！」

(中時 )