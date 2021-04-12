29歲林姓女子在新北市林口上班，不滿資深男同事倚老賣老，藉機觸碰她的頭、手、肩膀等部位，林女今年3月忍無可忍決定提告，卻連跑台北市、新北市4個警政單位才報案成功。新北市中和警分局調查後認為有處置失當的疑慮，值班員警記過、所長連坐申誡處分。

據悉，林女在新北市林口區某公司上班，在該公司任職年餘，辦公室內還有一名年長的資深同事，時常會藉機聊天撫摸她的頭、頭髮，甚至會不經意觸摸她的肩膀、手等部位。

林女3月間忍無可忍，先前往台北市內湖警分局西湖派出所要提告性騷擾，但當時的值班警員聽完後認為情節輕微，建議她改向公司提出申訴，林女未報案成功。

林女隔天再度由家人陪同前往新北市婦幼隊要提告，但一到大門卻被保安警察大隊警員攔阻，警員建議可以改至附近的中和警分局積穗派出所報案。林女和家人又改往積穗派出所。

豈料，林女抵達積穗派出所後，警員卻建議因公文往返需要時間，建議她改去案發地的林口警分局文林派出所，林女最後前往文林派出所才報案成功。

新北市中和警分局調查後認為警員仍有處置失當的疑慮，2名值班員警記過處分，所長連坐申誡1次處分，保安警察大隊警員則申誡2次處分。

(中時 )