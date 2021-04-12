廖奕琁懷孕32周拍攝絕美孕婦寫真。（凱渥提供）

廖奕琁懷孕32周拍攝絕美孕婦寫真，老公Yuki一起入鏡。（凱渥提供）

廖奕琁懷孕32周拍攝絕美孕婦寫真，老公Yuki一起入鏡。（凱渥提供）

去年年底宣布懷孕喜訊的廖奕琁（Kelly），終於撐過懷孕初期的害喜階段，日前與老公鈴木有樹（Yuki）共同帶著未出世的女兒，同框合拍一系列仙氣爆表的孕媽咪寫真。拍攝前，廖奕琁其實很擔心自己的身體狀況，因懷孕初期就一直臥躺安胎，在缺乏運動下體力也不如以往，常常容易喘與暈眩。所以拍攝當天，她對著肚裡的寶寶說：「我們今天就輕鬆地享受拍攝氛圍，覺得太累的話要讓媽媽知道噢！」還好拍攝過程一切順利，身為模特兒又跨足戲劇的她，為捕捉住美好畫面，拍攝中必須要屏息撐住最美姿態，散發出一股為母則強的氣息。

廖奕琁化身超暖的維納斯女神，層層唯美紗質的裙襬再加上羽毛等飄逸的質地，更襯托出她的仙女氣息，一雙充滿母愛的手，輕捧著即將在今年6月初誕生寶寶的孕肚，完全看不出已經是懷孕32週間的身材。但其實她在害喜階段後，變得超愛吃甜食，仙女變成螞蟻人，體重增加快10kg，導致懷孕後期體重飆升太快，加上隨著日漸增大的肚子，也會壓到胃與肺，常常會逆食道胃流，因此為了在最後2個月不要失控爆胖，她現在時時刻刻都在克制自己對甜食的慾望，更追求減糖飲食。

進入懷孕後期的廖奕琁說，這顆圓圓的肚子，常常帶給她生活很多有趣的難題，像彎腰穿鞋會被肚子卡到、下樓梯低頭時看不到腳尖及階梯，一切行動都要變得更緩慢、更小心翼翼；有時候也會忘了自己有顆向前衝的大肚，在家跟老公Yuki擦身而過的時候，會因走太近常常用肚子撞到他等，這些外型與體質上的變化，讓廖奕琁驚呼：「哇！我真的是個孕婦欸！」所以現在只要行動上有任何不便時，就極盡所能請老公Yuki幫忙做家事，享受孕婦才能擁有的女王福利。

自從感受到另一個心跳在自己肚裡，廖奕琁不僅感受到外在的變化，更從拍攝出來的照片中發現到自己，由內至外散發出的母愛感，她用最迷人的微笑說：「我真的有要當媽媽的感覺了！」

(中時 )