高盛（Goldman Sachs）首席股票策略師大衛·科斯汀（David Kostin）在最新的每週報告中表示，聯準會當前最重要的意圖之一是提高通貨膨脹率，這將有助於短期股跑贏大盤並導致科技股走弱。

科斯汀指出，自今年年初以來，投資者對美國股票市場的討論主要涉及三個宏觀問題：利率、通貨膨脹和稅收，但利率一直是其中最重要的部分。

他說，因為聯準會希望通貨膨脹率上升，所以它拒絕了先發制人的緊縮政策，而將遵循「平均通貨膨脹目標系統」。高盛團隊預測，4月份通貨膨脹率可能達到2.3％的高峰。但是，到2023年，通貨膨脹率預計將保持在2.0％以下。

科斯汀援引交易市場的名言說「別違背聯準會」，來說明這對投資的影響。

持續時間的概念通常用於債券分析，但高盛還對股票進行了類似的分類，從而建立了短期頭寸指數（GSTHSDUR）和長期頭寸指數（GSTHLDUR）。科斯汀指出，在殖利率不斷上升的環境中，固定收益產品和股票，短期資產的表現都優於長期資產。

展望未來，科斯汀認為，隨著聯邦基金利率繼續保持接近零，再加上實際利率的持續上升和收支平衡的通貨膨脹，這意味著殖利率曲線將變得更加陡峭。

高盛預測，本季度GDP成長將達到10.5％的高峰，名目利率可能會再上升15個基點，達到1.8％。因此，短期期貨股票應繼續跑贏大盤，這也意味著科技股表現疲軟。

(中時新聞網)