國民黨立委蔣萬安和民進黨立委高嘉瑜10日獲邀出席好友的咖啡廳開幕，但高嘉瑜的一句「未來市長」，卻引起民進黨內部反彈，卡神楊蕙如和前桃園市議員王浩宇也紛紛開砲批評高嘉瑜。對此，同黨台北市議員王世堅認為，不用看得太嚴重，並直言自己不想評論王浩宇，同台的前民進黨立委沈富雄也補刀，指王浩宇沒資格評論任何人。

針對高嘉瑜因一句「未來市長」遭到圍剿，王世堅今(12日)在政論節目《平論無雙》中表示，「我是被拋棄的人，我都沒講話了」，並透露其實高嘉瑜稱呼很多人市長，「她現在都還叫我市長」，且高嘉瑜還在蔡總統前面推薦他參選台北市長。

王世堅認為，在外面大家常常會碰到，會有一些禮貌性的互動，不用看得太嚴重，「楊蕙如是還好，大家可以溝通，另外一個人，我就不願意評論，我再次講，另外一個人，講到他名字，等於在潑糞，我不想評論他」。

同台的前民進黨立委郭正亮補充，在港湖本來就有大概5%民進黨支持者不喜歡高嘉瑜，而上次台北市長選舉當中，楊蕙如是最挺當時的民進黨候選人姚文智的。他也指出，民進黨在港湖選區不可能提別人，因為高嘉瑜民調遙遙領先，一個人就占快50%。

對此，沈富雄則表示，郭正亮說楊蕙如最挺姚文智，而姚文智是謝長廷系統的，王世堅也是謝長廷系統的，所以剛剛王世堅講了很多楊蕙如的好話，「我終於醒了」，並指高嘉瑜講這些是因為她本身的個性，柯文哲在競選的時候，高嘉瑜嘴巴也很甜，但她其實不是很認真。

沈富雄說完，王世堅補充道，高嘉瑜就是那種青春可愛型的，她的走向是正確的。接著，沈富雄又說，「王浩宇多嘴，我是不理他的，這點我和王世堅不謀而合，王浩宇這個人沒有資格評論任何人」。

(中時新聞網)