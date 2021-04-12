緬甸軍方持續血腥鎮壓反政變群眾之際，被廢黜的緬甸文人政府領袖翁山蘇姬委任律師今天表示，他的當事人又多背一條因觸犯天然災害管理法的刑事指控。

因軍方廢黜翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導的文人政府並奪權，自2月1日凌晨發動政變以來，這位現年75歲的諾貝爾和平獎得主被關押至今仍未公開現身。

位於緬甸首都奈比多（Naypyidaw）的法院今天開庭，翁山蘇姬視訊聆訊後，委任律師敏敏索（Min Min Soe）表示：「依據天然災害管理法第25條規定，她又再受到指控，累計她已被控6項罪名，其中5項指控在奈比多，還有一項指控在仰光（Yangon）。」

伊洛瓦底江雜誌社（The Irrawaddy）報導，緬甸軍政府先前已給翁山蘇姬安上5項罪名，包括違反進出口法、通訊法、國家機密法及意圖煽群眾動亂等。她先前在另一起案件也被控違反天災管理法。

緬甸軍政府發言人上月表示，翁山蘇姬任內收受價值60萬美元（約新台幣1708萬元）的賄款另加黃金，且收賄消息已經查證屬實，正在偵訊諸多相關人等。

不過她的另一名辯護律師金蒙紹（Khin Maung Zaw ）指出，軍政府指控翁山蘇姬貪汙「毫無根據」，是奪權的軍事將領在「非法抹黑」。

敏敏索指出，目前軟禁在奈比多的翁山蘇姬健康狀況似乎還不錯，但是不曉得她是否知情，過去兩個月緬甸全境爆發反政變抗爭。

為鎮壓越演越烈的反軍統抗爭，緬甸軍方將領採取日益凶殘的手段，同時指控翁山蘇姬多項罪名，恐使她終身褫奪公權。

人權團體緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）指出，自軍方發動政變至今已屆滿70天，累計超過700個平民喪命，超過3000人被捕。

敏敏索說，翁山蘇姬今天當庭要求准許她在押期間會見律師。下次開庭的時間預計在4月26日。

(中央社)