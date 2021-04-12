民進黨立委高嘉瑜和國民黨立委蔣萬安，10日獲邀出席好友的咖啡廳開幕，兩人同場尬歌，不過高嘉瑜卻因稱蔣萬安「未來市長」，引來黨內前桃園市議員王浩宇痛批高嘉瑜對自己人嘟嘴、白眼，卻對外人是好話說盡，連「未來市長」都說出口？對此，有網友臉書發起網路投票，詢問「王浩宇、高嘉瑜，誰比較傷害民進黨？」結果發現有98%網友認為王浩宇。

高嘉瑜10日和蔣萬安出席好友的咖啡廳開幕，她表示：「你們看到未來市長，不管是我還是蔣萬安，都要大聲地鼓掌好不好？」

民進黨前桃園市議員王浩宇11日則在臉書批高嘉瑜，指她對自己人嘟嘴、白眼，現在卻對外人是好話說盡，連「未來市長」都說出口？他可以體諒高嘉瑜的選區藍綠各半，確實有討好中間、淺藍選民的必要，但她這樣的發言，真的太傷害民進黨支持者的情感了。高嘉瑜11日回應直言，這是有人帶風向來攻擊她。

對於高嘉瑜和王浩宇隔空唇槍舌戰，有網友在臉書社團談及此事，遂於11日發起網路投票，詢問「王浩宇、高嘉瑜，誰比較傷害民進黨？」，總計有605人投票，結果發現有98%網友(593票)投給王浩宇，只有2%的網友投給高嘉瑜(12票)。

網友紛紛留言回應，「王浩宇什麼咖啊，跟高嘉瑜比侮辱嘉瑜」、「高嘉瑜不唱歌蠻認真的啊」、「大家不要誤會，投高的大概是認為歌聲有殺傷力」、「民進黨害群之馬首腦，是那個男的」。

臉書「罷免王浩宇」社團網路投票。(圖/翻攝自 臉書社團)

而對於2人恩怨過節，王浩宇屢次高分貝批評高嘉瑜，「罷免王浩宇」臉書粉專版主就曾表示，可能是因為「報老鼠冤」，王浩宇當時在台大網路論壇散佈「批踢踢將商業化」的假消息，高嘉瑜當時擔任新聞站長。2009年時，其所屬的公司屢屢在PTT八卦板張貼相關新聞做置入性行銷，而後PTT站方在查明相關情事後，公告「PTT不歡迎王浩宇及相關人士」，隨即封鎖王浩宇，全面封殺至今。因其名在PTT不可說出，因此被網友稱為「PTT佛地魔」。

(中時新聞網)