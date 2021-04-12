40歲香港女星張柏芝近期受懷孕風波纏身，她屢被直擊小腹明顯，遭指是懷了第四胎，對此，張柏芝則懶理外界傳言，依舊照常工作，不過張柏芝近日在女星選秀節目《乘風破浪的姐姐2》與其他女星吃飯閒聊時，她則突然鄭重宣布：「我現在承認了，各位，不好意思，張柏芝是腫的」，驚呆全場。

張柏芝自從登上女星選秀節目《乘風破浪的姐姐2》後，人氣和話題始終居高不下，而張柏芝近日在節目中和其他女星吃飯閒聊時，女星胡靜一句「你明天又不怕腫」，讓張柏芝忍不住對著鏡頭鄭重宣布：「我現在承認了，各位，不好意思，張柏芝是腫的」，張柏芝接著還自問自答：「腫是什麼？螺螄粉真的告訴我」。

儘管張柏芝表示，她明天有重要的工作「必須要瘦、好好減肥，明天好好的試衣服」，但她下一秒卻說：「我放棄了」，張柏芝表示，自從那英讓她吃了一次螺螄粉後，她就深深愛上，接著節目就播放張柏芝大吃螺螄粉的片段，她不論是敷面膜、聚餐、消夜等時刻，張柏芝都會低頭狂嗑。

其實，女星吉克隽逸日前就在節目爆出張柏芝凸肚的真相，原來張柏芝幾乎每晚都會吃消夜，且她的食量大到驚人，還爆料張柏芝白天只吃沙拉，但她到晚上就會吃各種美食，像是晚上喜歡吃螺螄粉配兩顆雞蛋，且幾乎天天都吃。

(中時新聞網)