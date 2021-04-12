1983年雷根主政時代，美國經濟出現過7.9％的驚人成長率，據《華爾街日報》最新調查，這樣的榮景有望在今年重現，美國GDP將創1983年來最快增速。但通膨隱憂也隨之浮現，恐迫使聯準會（Fed）提前在2023年升息。

接受《華爾街日報》訪調的經濟師，參照美國去年第4季經通膨調整後的GDP年增率變化後，把2021年經濟成長率的平均預估提高到6.4％。若預測成真，將是美國70年來罕見的經濟高速擴張。

受調經濟師雖預期美國明年成長率放緩到3.2％，但2021～2022年仍為2005年以來表現最強的2年。

然景氣趨熱潛藏令人擔憂的副作用，就是通膨蠢動。美國13日將發布3月消費者物價指數（CPI），料從2月年率1.7％躍升，不過這與去年3月基期低不無關係，當時正逢新冠疫情爆發，通膨率驟降。

隨著美國經濟重啟，受調經濟師預期物價壓力會升高，6月的通膨年率料飆升到3％，觸及2012年來新高，到了12月降溫至2.6％。受調經濟師預測，聯準會將提前從2023年中開始升息，而非Fed官員暗示的2024年或之後。

《華爾街日報》於4月5日至7日進行該項調查，訪調了69位商界、學界與金融界的預測專家。

提到美國政府的財政刺激作為，美國銀行全球研究部美國經濟主管梅爾（Michelle Meyer）指出：「無論從規模或推出的時間點來看，振興經濟的效果超出預期。另一項重要因素是疫苗接種運動，推行速度也出乎意料地快。」

受調經濟學家普遍預測，今年美國雇主將增添710萬個就業機會，創下歷來最大年增幅，遠比去年底調查預估的490萬個高出許多。今年底前美國失業率應會降到4.8％，低於去年底調查預測的5.6％。

倘若美國今年經濟成長率達5％，將寫下1978年來最大擴張幅度。但美國經濟展望仍籠罩高度不確定性，民眾對打疫苗遲疑不決、散播更快的變種病毒猖獗或受海外經濟復甦遲滯的拖累，都可能削弱美國成長力道。

(工商 )